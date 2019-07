Na avtocestnem priključku se je pri Katinari v smeri proti Krasu malo po 18.30 prevrnilo na bok dostavno vozilo opel vivaro. Pred tem je trčilo v varnostno ograjo. Voznik je sam izstopil iz vozila, reševalci so mu na kraju nudili prvo pomoč. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice ter lokalna policija.