Danes je okrog 3. ure zjutraj prišlo do prometne nesreče na Obalni cesti pri Miramaru. Mlada ženska, ki je vozila fiesto, je izgubila nadzor nad vozilom, ki se je prevrnilo. Dekle so odpeljali na pregled v katinarsko bolnišnico, a se ni huje poškodovalo. V nesreči niso bila soudeležena druga vozila. Na kraju nesreče so bili prisotni karabinjerji iz Devina.