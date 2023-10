Nesreča v padriškem predoru

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci in varnostni organi so danes ob 13.15 posredovali v padriškem predoru v smeri Krasa, kjer je 30-letna finska državljanka na prehitevalnem pasu izgubila nadzor nad svojim avtomobilom dr 5 in trčila v levi obcestni zid, pri čemer se le za las ni prevrnila. Ko so prišli na kraj gasilci, ji je zdravstveno osebje v reševalnem vozilu že nudilo najnujnejšo oskrbo. Prepeljali so jo nato lažje poškodovano v katinarsko bolnišnico. Nastala pa je precejšnja gmotna škoda. Gasilci so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče, varnostni organi pa preiskujejo njene vzroke. Promet v predoru je bil nekoliko oviran, ker je potekal po le enem voznem pasu.