Nesrečni voznik je prevažal jabolka iz Trenta v Trst

V prometni nesreči, ki se je zgodila v sredo zvečer na avtocestnem priključku med Sesljanom in Zgonikom, je izgubil življenje 62-letni voznik tovornega vozila tržaškega podjetja Autamarocchi. Gre za državljana Bosne in Hercegovine L.S. z bivališčem v Veroni. Okrog 21.40 je izgubil nadzor nad tovornjakom, ki se je prevrnil in pristal na levem boku ter pri tem trčil ob obcestno varnostno ograjo, ki razmejuje vozna pasova. Kovinska ograja je razkosala voznikovo kabino.

Nesrečni voznik z družino živel v Veroni. V sredo zvečer se je vozil iz Trenta v Trst, prevažal je kontejner poln jabolk. Pred polnočjo naj bi se po predvidevanjih javil na tržaškem sedmem pomolu, a ga je tik pred ciljem doletela žalostna usoda.