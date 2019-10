New York Times, Lonely Planet in The Independent vabijo v Trst

Vse pogosteje se Trst znajde na (tiskanih in spletnih) straneh velikih mednarodnih časopisov ter revij. Mesto se je očitno vključilo v pozitiven začaran krog, v katerem novinarji in popotniki ne štedijo z laskavimi besedami. Ta teden se je takih prispevkov nakopičilo kar nekaj.

Slavni New York Times je v četrtek poročal o Barcolani, ki je tudi brez vetra prinesla lepa doživetja. V članku je Jason Horowitz – dopisnik NYT iz Italije in južne Evrope, ki je o Trstu že pisal – opisal ozračje v »melanholičnem pristaniškem mestu«, v katerem burja nagaja pešcem in napenja jadra na ‘italijanski vodni različici newyorškega maratona’«.

Znani avstralski turistični vodnik Lonely Planet je izbral Trst za »naslednjo veliko destinacijo v Italiji«. Prva aduta sta po pisanju avtorice spletnega prispevka Paule Hardy znanost in večkulturnost (z različnimi verskimi hrami ter narečjem, ki vsebuje elemente vsaj petih jezikov). Zanimivo je prelivanje arhitekturnih značilnosti različnih cesarstev, prijeten pa je kozmopolitski svet mestnih barov in restavracij: »Seveda, najdejo se odlične italijanske restavracije, ampak avstrijski in slovenski vplivi so enako močni.«

Piko na i postavlja britanski The Independent, ki bralcem priporoča Interrail potovanje z vlakom po Evropi. Ena izmed etap naj bo kajpak Trst, kamor se popotnika Nicky Gardner in Susanne Kries za nekaj dni pripeljeta iz Avstrije. »Čudovito mesto na vrhu Jadrana, kjer se pomešata latinski in slovanski svet«. Sledi »spektakularna vožnja« do Ljubljane, nato pa spet čez Alpe na Dunaj – in naprej.