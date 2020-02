Nezakonito fotokopiral knjižne izdaje

Pripadniki tržaške finančne straže in agencije za zaščito avtorskih pravic Siae so prijavili lastnika tržaške fotokopirnice, ki je s pomočjo številnih tehnoloških pripomočkov, razpolagal z več kot 1,2 milijona strani raznih knjižnih izdaj, zlasti šolskih učbenikov, ki jih je nezakonito reproduciral in s tem kršil zakonodajo o avtorskih pravicah. Do prijave je prišlo potem ko so finančni stražniki in uslužbenci agencije Siae v prejšnjih dneh opravili pregled v omenjeni fotokopirnici, kjer so odkrili večje številko informatskih pripomočkov - trdih diskov in ključkov - v katerih so bili shranjeni tisoči datotek šolskih učbenikov. Tako je bilo npr. v 4500 datotekah v pdf formatu več kot 1,2 milijona nezakonito reproduciranih in hranjenih strani raznih knjig.

Čeprav veljavna zakonodaja iz leta 1941 določa, da je reprodukcija knjig za izključno osebno rabo, da je treba za to izplačati agenciji Siae določeno vsoto in da je prepovedano fotokopiranje več kot 15 odstotkov posamezne knjige, so v omenjeni fotokopirnici preslikali in tiskali kar cele izvode, ki so jih potem prodajali po ceni, ki je nižja od tiste, prisotne na zavitku, seveda na škodo avtorjev in knjigarn, ki prodajajo izvirne knjižne izvode. Sledila je prijava sodstvu, lastnika fotokopirnice pa čaka administrativna kazen, ki bo ustrezala številu odkritih datotek.

V Italiji tovrstno kršenje zakonodaje o avtorskih pravicah povzroča podjetjem tega sektorja gospodarsko škodo v znesku poldruge milijarde evrov, oškodovana pa je tudi država, ki je ob 300 milijonov evrov prihodkov od dajatev.