Nezakonito zasedel stanovanje

Policisti so včeraj ovadili 24-letnega libijskega državljana zaradi poškodovanja tuje lastnine in nezakonite vselitve. Osebje zavoda za socialna stanovanja Ater je ugotovilo, da električni števec nekega stanovanja v Ul. Boito teče, kljub dejstvu, da je stanovanje nenaseljeno. Na vhodnih vratih so tudi opazili drugačno ključavnico od običajnih. Poklicali so policiste. V stanovanju so našli tujega državljana, ki je prispel v Trst šele pred nekaj dnevi. Prijavili so ga na prostosti državnemu tožilstvu.