Nezakonito zavračanje pribežnikov

Italijanski konzorcij za solidarnost ICS, tržaška škofijska Karitas ter socialne zadruge La Collina, Libra in Duemilauno, ki že leta skrbijo za sprejemanje in varstvo prosilcev za azil, so s tiskovnim sporočilom izrazili zaskrbljenost zaradi t.i. vračanja migrantov v Slovenijo in spomnili, da je kakršnakoli oblika zavračanja oseb, ki nameravajo zaprositi za azil, neskladna z veljavno zakonodajo. Prošnjo mora namreč sprejeti država, v kateri se prosilec nahaja. Nato nastopi možnost uveljavitve predpisov iz dublinskega pravilnika, ki določa, katera država je pristojna za sprejemanje prošenj, v tem primeru Italija ali druga država Evropske unije.

Omenjene organizacije opozarjajo še na dejstvo, da je vsem znano – torej tudi italijanskim oblastem, ki naj bi to situacijo zanemarjale –, kako Slovenija, Hrvaška in Bosna in Hercegovina zavračajo migrante in jih nezakonito oddaljujejo z ozemlja Evropske unije, v katero so vstopili, da bi dobili pomoč in zaščito. Iz mednarodnih poročil namreč izhaja, da se pribežniki zatečejo v omenjene države z balkanske poti, na kateri so žrtve hudega nasilja.

Zavračanje pribežnikov naj bi torej kršilo osnovne človekove pravice.