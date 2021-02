Neznanca zamenjal za očeta in ga napadel

Lokalni policisti so v torek popoldne med vožnjo po Ul. Giulia zaslišali klice na pomoč. Na Trgu Volontari Giuliani se je 22-letni B.M. znesel nad starejšim moškim. Zamenjal ga je za svojega očeta in kričal nanj ter ga žalil, nato ga je še fizično napadel. Nato sta oba padla na tla. Lokalni policisti so ju poskušali ločiti in pomiriti, a je dvaindvajsetletnik nadaljeval s svojim početjem. Ugotovili so, da je za njegovo obnašanje krivo prekomerno zaužitje alkohola in mamil. Prepeljali so ga v kasarno, kjer so ga oglobili zaradi pijančevanja in zaradi kršitve predpisov za omejitev širjenja koronavirusa, ker ni nosil zaščitne maske. Tudi tam se je še naprej vedel nasilno in je bil močno vzemirjen, zato so na pomoč poklicali reševalce, ki so ga odvedli na prisilno zdravljenje.