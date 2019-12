Neznanci pomazali obeležje organizaciji Tigr

Obeležje narodnoobrambni protifašistični organizaciji Tigr v gozdu Salcer pri Padričah je doživelo novo skrunitev. Neznanci so namreč v prejšnjih dneh z modro barvo pomazali stari mejnik med katastrskima občinama Padriče in Lonjer (lastnik je padriški jus oz. Gozdna zadruga), na katerega so svoj čas na pobudo Koordinacijskega združenja kraških vasi vklesali simbol Tigra in letnico 3. 11. 1929, se pravi datuma tajnega sestanka tigrovcev v bližnji jami. Prav pred nekaj tedni je ravno tam potekala proslava, na kateri so obeležili 90. obletnico tistega dogodka.

