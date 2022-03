Neznanci sežgali praprovski pustni voz

Voz, s katerim so praprovski pustarji nastopili na pustnih sprevodih še pred dvema letoma, so pred nekaj dnevi sežgali vandali. Ko so se pustarji 14. februarja odpravili v skladišče nedaleč stran od vasi, kjer je bil voz začasno »parkiran«, so se znašli pred nepričakovanim odkritjem. »Pred nami je stal voz, od katerega je ostalo le zoglenelo železno ogrodje na štirih kolesih. Kar je bilo papirja in drugega materiala na njem, je šlo v dim,« je povedal Mitja Sandri, eden od praprovskih pustnih duš.

Še dobro, da ni zgorelo tudi skladišče, kjer je bil voz spravljen. »Skladišče je zidano in ima streho, nima pa vhodnih vrat. Vse okrog zemljišča, ki je skorajda zapuščeno, se dviga dvometrski zid, tako da sklepamo, da so se nepridipravi na podvig predhodno pripravili in s seboj prinesli lestve. Preskočili so zunanji zid in brez težav prišli do prostorov,« si je premike neznancev razlagal Sandri, ki ugiba, da so nepridipravi ogenj zanetili v nočnih urah, ko se dima nihče še zavedal ni. Goreti je moralo samo nekaj dni pred odkritjem, sumijo praprovski pustarji, ki so redno preverjali, ali je v skladišču vse v redu.

Kdo se skriva za tem podlim dejanjem, sami ne vedo. »Neumneži najbrž, ki ne vedo, koliko dela smo vložili v voz,« je ugotavljal in potrdil, da brez dvoma se tega ni lotil nekdo, ki se je vsaj enkrat v življenju posvetil izgradnji pustnega voza. »Čeprav se pustarji med seboj “špikamo” in norčujemo, česa takega ne bi naredili. Nemogoče. Nikoli, garantirano.«