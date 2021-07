Na Trgu Stare Mitnice je pred nekaj dnevi mimoidoči na zelenici opazil negibno žensko telo, navidezno brez zavesti in je zato poklical reševalce. Na kraj so poleg reševalcev službe 118 prišli tudi lokalni policisti. Ugotovili so, da ne gre za slabost, pač pa, da je ženska, kljub hrupu, spala po prekomernem zaužitju alkohola. Mladostnica je bila reševalcem že znana zaradi podobnih dejanj. Lokalni policisti so jo oglobili zaradi pijanosti, prejela pa je tudi odredbo za oddaljitev.