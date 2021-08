»Ni hospitaliziranih bolnikov zaradi posledic cepljenja«

Zdravstveno podjetje ASUGI je v tiskovnem sporočilu odločno zanikalo lažno vest, ki se je razširila na družbenih omrežjih, o hospitalizaciji številnih bolnikov na nevrološkem oddelku katinarske bolnišnice zaradi posledic cepljenja proti covidu-19.

Trenutno je na nevrološkem oddelku zasedenih 20 ležišč od skupnih 31, so zapisali. Na nevrološkem oddelku pa ni bolnikov s parezo obraznega živca ali drugimi posledicami cepljenja proti covidu-19. Hospitalizirani so bolniki, ki se zdravijo zaradi raznih akutnih ali kroničnih nevroloških patologij, so pojasnili. Celotno osebje si dnevno prizadeva za oskrbo nevroloških bolnikov, pri čemer je nevrološki oddelek katinarske bolnišnice ASUGI priznan kot odličnost v državnem zdravstvu, kar potrjujejo številna prestižna priznanja. Zdravstveno podjetje ASUGI je o lažnem sporočilu že seznanilo pristojne organe. V njem je uporabnik zapisal, da je nevrološki oddelek katinarske bolnišnice polno zaseden in da zdravniki ne vedo več, kako bi ukrepali, ker so nemočni proti stranskim učinkom cepiva. Najbolj razširjena patologija hospitaliziranih pa naj bi po njegovih besedah bila ravno pareza obraznega živca.