Občina Trst bi se lahko pritožila na sodbo višjega sodišča v Rimu, ki je pred nekaj tedni razsodilo, da so zemljišča na Opčinah last tamkajšnjih jusarjev. Tako izhaja iz sestankov, ki v teh dneh potekajo v Mestni hiši na Velikem trgu. »Sodba je izvršljiva, ni pa dokončna,« nam je potrdil odvetnik Peter Močnik, ki je z rimskima kolegicama izbojeval zgodovinsko sodbo. »Vrhovno sodišče bi lahko izvršljivost ustavilo, če bi sprejelo ugovor občine, da so potrebne nove raziskave. To bi vso zadevo spet zavleklo za tri ali štiri leta.«

Sodba višjega sodišča je tržaško občino potisnila v kot, ocenjuje Močnik. »Občinska uprava in komisar za ločeno upravljanje jusarskega premoženja sta v šahu. To ni še mat, je pa šah.«