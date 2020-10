Tržaški policisti so včeraj napisali kazen 53-letni ženski, ki si v supermarketu v Rojanu kljub opozorilom o obveznem nošenju maske ni želela prekriti nosu in ust, kot velevajo varnostni protikoronavirusni ukrepi. V sklopu rednega nadzora izvajanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa so sicer pripadniki varnostnih organov ustavili 986 oseb, med temi je kazen prejela samo omenjena ženska.