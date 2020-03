V nedeljo so se tržaški kriminalisti, policisti in osebje službe 112 več ur zadrževali v stanovanju v Ul. Coroneo 9, kjer so našli truplo moškega. Policija je danes potrdila, da ni šlo za nasilno smrt, pokojnik je bil starejši moški brez svojcev; truplo pa je nekaj dni ležalo v stanovanju.

Spričo tovrstnih novic najbrž ne bo odveč poziv: če veste, da v vašem bloku živi kaka oseba, predvsem starejša, brez sorodnikov, bodite pozorni na vsakdanje zvoke ali odsotnost le-teh. Tudi telefonski klic, pa čeprav le nekajminutni, je lahko pravi balzam v trenutkih, ko je osamljenost, predvsem starejših oseb, še hujša kot sicer.

Pa še opomnik s telefonskimi številkami za pomoč starejšim ali gibalno oviranim:

– Občina Trst 800388688 (od ponedeljka do petka med 9. in 18. uro),

– Občina Devin - Nabrežina 0402017389 (od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro),

– Občina Zgonik 040229101 (od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro),

– Občina Repentabor 0403997808 (od ponedeljka do petka med 8.30 in 10.30),

– Občina Dolina 3492289241 ali 3351079135 (od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro),

– Občina Milje 0403360901 in 3273525345 (od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro ter od 15. do 17. ure).