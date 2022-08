Nič ognjemeta za veliki šmaren

Na ozemlju Občine Devin - Nabrežina za veliki šmaren ognjemeti ne bodo razsvetljevali neba. Župan Igor Gabrovec je namreč danes podpisal novo odredbo in prepovedal vsakršno aktivnost, ki bi lahko sprožila požar. Za to potezo se je župan odločil v luči hude suše, izjemno visoke požarne nevarnosti v naravnem okolju in številnih gozdnih požarov, ki zadnje čase pestijo občino.

Do 31. avgusta bodo tako na območju devinsko-nabrežinske občine prepovedani prižiganje ognja, uporaba pirotehničnih izdelkov in ognjemetov, odmetavanje gorečih predmetov (vžigalic, cigaretnih ogorkov), uporaba naprav, ki proizvajajo iskre, v bližini vnetljive vegetacije, uporaba eksplozivov in uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev ter izvajanje kakršnega koli dejanja, ki bi lahko povzročilo takojšno ali posredno nevarnost vžiga požara.

Župan Gabrovec je hkrati napovedal, da je na delu tehnično omizje, ki bo sprejelo srednje in dolgoročne ukrepe v zvezi z vzdrževanjem zelenih površin in gozdov ter s čiščenjem protipožarnih presek. Zanemarjenost naravnega okolja, predvsem v bližini cest in železnic, lahko namreč predstavlja veliko nevarnost za vžig in hitro širjenje požarov.