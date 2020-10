Nika Furlani ulovila burjo

V tržaški umetnostni galeriji DoubleRoom (Ul. Canova 9) bo do 30. oktobra na ogled skupinska fotografska razstava Bora chiara. V okviru sedmega niza dogodkov L’Energia dei Luoghi in Festivala vetra in kamna ter v sodelovanju z muzejem burje jo je pripravil kustos Massimo Premuda, ki je na enem mestu zbral dela petih fotografov. Med temi je tudi Nika Furlani, znano ime tržaške fotografske scene, s katero smo se pogovorili o razstavi in dejavnostih, ki jih razvija v ateljeju Combinè na Trgu Barbacan.

Začniva pri burji. V galeriji DoubleRoom razstavljajo tudi Maria Lupieri, Erik Mavrič, Davide Maria Pelusa in Guido Pezzolato. S katerimi deli ste se tokrat predstavili?

Že drugič sodelujem v nizu Energia dei luoghi (Energija prostorov), v okviru katerega se veliko dogaja. Naša razstava naj bi se na primer zlila z razstavo Bora scura, ki bo v sesljanskem naselju Portopiccolo. Za to priložnost sem združila dve seriji del. Eno sem že pred leti pripravila, druga pa je nastala prav za to priložnost.

Kako ste na fotografijah prikazali burjo?

Zelo sanjsko. S tančico sem burji dala neko konkretno obliko. Želela sem, da postane vidljiva. Iz starejše serije posnetkov sem tokrat postavila tri od osmih fotografij. Tem sem dodala še dvanajst posnetkov, za katere sem uporabila različne tehnike. Dve sta črno-beli, analogni fotografiji 23x23, dve polaroid, osem digitalnih 20x30.