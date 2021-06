Nikogar ne bodo pustili brez pomoči

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je ena najzahrbtnejših bolezni, ki lahko prizadene človekov nevrološki sistem. Po podatkih italijanskega združenja za ALS v Italiji vsako leto prizadene 1500 ljudi, bolnih je okoli 6000 ljudi. Bolnikovo mišičevje počasi a vztrajno odpoveduje do trenutka, ko oseba izgubi vsakršno sposobnost in obsedi na vozičku ali nemo obleži. Težave pa se ne pojavijo le v vsakdanjem življenju in premagovanju arhitektonskih ovir. Posebej komplicirano je namreč tudi reševanje osebe z ALS in njen prenos iz prizorišča morebitne nesreče na varno lokacijo.

Zaradi tega so se tržaški pokrajinski gasilci odločili, da nadgradijo svoje znanje in se začeli v sodelovanju z rdečim križem, zdravstvenim podjetjem ASUGI in otroško bolnišnico Burlo Garofolo usposabljati za reševanje bolnikov z ALS. »Naša dežela je na področju skrbi za osebe s posebnimi potrebami pravi pionir. Tržaški gasilci že vrsto let stavimo na dejstvo, da je treba vse ljudi obravnavati na enak način. Kot je rekel premier Draghi: nikogar ne smemo pustiti za nami!« S temi besedami je v veliki dvorani pokrajinskega poveljstva gasilcev v Ulici D’Alviano prisotne danes nagovoril pokrajinski poveljnik gasilcev Mauro Luongo, ki mu je bilo ob mednarodnem tednu amiotrofične lateralne skleroze – ta poteka med 30. majem in 6. junijem – posebej v čast, da je lahko s svojimi ekipami sodeloval pri usposabljanju s tržaškimi zdravstvenimi ustanovami. Ravno ASUGI in služba 118 sta gasilcem omogočila, da so stopili v tesnejši stik s to boleznijo, aparature za usposabljanje je nudilo podjetje Vivisol. Kot so gasilci razložili in prikazali v didaktičnem videoposnetku, je pri reševanju ključno, da se bolnika niti za trenutek ne izklopi iz katere od naprav. Vsak napačen korak bi lahko bil zanj usoden. V videoposnetku je bilo mogoče videti gasilce, ki so vstopili v zadimljeno spalnico, kjer je na postelji ležala negibna oseba. S točno določenim ravnanjem so ji na glavo nataknili zaščitno kapuco, pripomočke za dihanje priklopili na prenosne kisikove bombe, bolnika pa pritrdili na nosila in ga varno rešili.