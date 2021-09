Nikola Tesla v Skladišču 26

Nikola Tesla, človek prihodnosti je naslov razstave, ki jo bodo to soboto odprli v prvem nadstropju Skladišča 26. O življenju, delu in doktrini velikega izumitelja bodo govorili dokumenti, filmski posnetki in prototipi odkritij. Razstava je nastala na pobudo Srbskega mladinskega združenja v Trstu in v sodelovanju z Muzejem Nikole Tesle v Beogradu ter Občine Trst. Razstavo, ki bo na ogled do 10. oktobra, so predstavili na davišnji novinarski konferenci v dvorani Luttazzi v Skladišču 26, kjer so se zbrali idejni snovatelji razstave, predstavniki Občine Trst in Visoke šole Sissa. To je zastopal prof. Andrea Gambassi, ki je dejal, da so z velikim veseljem dali pokroviteljstvo razstavi, ki v fokus postavlja velikega fizika, kultno osebnost, ki je skozi znanost vzpostavila kulturni most med zahodnim in vzhodnim svetom. Pristojni za kulturo v občinski upravi Giorgio Rossi pa je pohvalil prizadevnost in vztrajnost mladih, ki so se odločili organizirati to razstavo. Po Rossijevih besedah so oni tisti, ki morajo gojiti dediščino svojih prednikov.

Razstava, ki bo po zaslugi pokroviteljev (Italspurghi in New Eco Srl, Coop Alleanza 3.0, Skupina Fintria) za obiskovalce brezplačna, bo odprta od ponedeljka do petka med 16. in 20. uro, dopoldne pa za vodene oglede, ob koncih tedna pa si bo eksponate mogoče ogledati med 9. in 21. uro. Vodeni ogledi (predhodna naročila na e-naslovu infopoint.acgs@gmail.com) bodo potekali v italijanščini, angleščini in srbohrvaščini, predviden pa je tudi niz spremljevalnih dogodkov, ki bodo potekali v Skladišču 26 in v dvorani srbsko-pravoslavne skupnosti v Ul. Genova 12.