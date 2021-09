Nikoli ni kriva žrtev, vedno le nasilnež

»Določena dejanja so nedopustna. Človeško telo je nedotakljivo. Pika, konec!« Kristino Martelanc, socialno delavko, ki pri tržaški škofijski Karitas vodi psihosocialno svetovalnico za posameznike, skupine in družine, smo poklicali, da bi se z njo pogovorili o dogajanju v noči s petka na soboto prejšnjega tedna v nekem stanovanju pri tržaškem sejmišču. 38-letni državljan Slovenije A. R. (sprva so karabinjerji napačno sporočili, da je star 28 let) je tja zvabil dvajsetletni slovaški turistki. Po nočni zabavi z alkoholom in drogami je eno blokiral in jo prisilil v spolni odnos, kasneje pa drugo otipaval. Obe sta nasilnežu ubežali in poklicali na pomoč karabinjerje, ki so nepridiprava aretirali in ga odvedli v koronejski zapor.

Socialna delavka je pohvalila dejstvo, da sta dekleti takoj poklicali na pomoč in glede spolnega nasilja rekla bobu bob: »Človek se morda res lahko napije. Nikakor pa ne smeš zlorabiti njegovega psihofizičnega stanja in se nad njim nasilno znesti. Nikoli nista kriva pijana žrtev ali prekratko krilo. Kriva sta bolna glava in bolna mačistična kultura, ki je ukoreninjena v družbi.«

Po mnenju svetovalke takojšnje prijave storilcev spodbudijo še druge žrtve, ki morda z nikomer niso spregovorile, da se oglasijo. »Bolj se o nasilju govori, tem manjša bo moč nasilnežev. Dinamika nasilja močnejšega nad šibkejšim je od nekdaj ukoreninjena v naši družbi. Vedno in povsod pa je treba o nasilju govoriti in ga nedvoumno obsoditi. Pa naj bo to nasilje moškega nad žensko, moškega nad moškim ali skrbnika nad invalidom ali osebo, ki potrebuje pomoč.«

Spolno nasilje je mogoče prijaviti na številki 112. Prijavo nasilja in zalezovanja je mogoče podati tudi na številko 1522. To je tudi koda za spolno nasilje. Pred dnevi je dekle na Sardiniji v lekarni zaprosilo za "masko 1522". Lekarnarka je razumela, da 17-letnica noče maske, temveč hoče prijaviti spolno nasilje. Z operaterji omenjene službe pa si je mogoče tudi dopisovati po spletu, obrazec je dostopen tukaj. Podobne storitve nudi prostovoljno združenje Telefono rosa: na telefonsko številko 06 37518282 lahko žrtve nasilja pokličejo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure in ob sobotah od 10. do 17. ure. V Trstu, v Ulici san Silvestro 5, deluje center Goap (tel. št. 040 3478827). Poklicati je mogoče ob ponedeljkih in petkih od 9. do 15. ure, ob torkih, sredah in četrtkih pa od 12. do 18. ure. Ne glede na metodo prijave ostaja najpomembnejše to, da žrtev sprejme ponujeno pomoč in pokliče ali se odpravi do najbližje postaje policije ali karabinjerjev.