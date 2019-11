Ob prihajajočem dnevu boja proti nasilju nad ženskami bo tudi Občina Trst v sodelovanju s centrom za boj proti nasilju Goap in različnimi združenji pripravila pester program prireditev, v sklopu katerih bo opozarjala na perečo družbeno problematiko. Naslov letošnje ozaveščevalne kampanje je Mai! Nemmeno con un fiore (Nikoli! Niti s cvetom), večdnevna akcija pa bo tudi tokrat obarvana rožnato.

Dejavnosti so podrobno predstavili na včerajšnji novinarski konferenci v tržaški Mestni hiši. Občinska odbornica za enake možnosti Francesca De Santis je opozorila na pomen 25. novembra, ko se o nasilju nad ženskami govori na vseh frontah. »Širšo javnost moramo ozavestiti, da nasilje ni sprejemljivo. Sporočiti je treba tudi, da problematika nasilja nad ženskami ostaja in da je treba še veliko narediti, da bi dosegli ničelno toleranco do nasilja,« je povedal odbornica. Predsednica centra Goap Francesca Maur je dejala, da v idealnih razmerah njihov center ne bi smel obstajati, a na žalost je še kako potreben, saj je nasilje nad ženskami tudi v Trstu še vedno močno prisotno.

Dnevi aktivizma proti nasilju nad ženskami se bodo začeli jutri, ko bodo v dvorani Fittke na Malem trgu 3 odprli fotografsko razstavo. Na njej bodo do 28. novembra na ogle d fotografije Micheleja Giotta. V ponedeljek, 25. novembra (ob 17. uri), na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, bodo v avditoriju muzeja Revoltella uprizorili gledališko predstavo z naslovom Dark lady, v kateri bodo v fokus postavili ženske figure, ki so se vpisale v zgodovino. V petek, 29. novembra (med 11. in 13. uro), bo Občina Trst v hotelu Savoia Excelsior organizirala posvet, na katerem bodo v fokus postavili spletno nasilje nad ženskami.

Istega dne v popoldanskih urah bodo v Mednarodni hiši žensk recitirali dokumente in pričevanja o ženskah, ki so delovale med prvo svetovno vojno.