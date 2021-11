»Nimamo dokazov, da bi se virus prenašal v šolskem okolju«

Koronavirus se je ponovno prikradel med šolske klopi. Postal je sicer že redni obiskovalec pouka in šolam ustvarja nemalo organizacijskih težav. Karantene, v glavnem preventivne, pomenijo selitev vsebin na spletne kanale, tu je še upravljanje rednega pouka v živo, javljanje primerov okužb zdravstvenemu podjetju Asugi in cela vrsta birokratskih zapletov. Med ravnatelji slovenskih drugostopenjskih srednjih šol smo poizvedovali, kakšno je trenutno stanje.

Covidna krivulja se vzpenja, vzdušje med dijaki in osebjem pa je še dobro, predvsem zaradi tega, ker ravnatelji tudi letos opažajo, da so okužbe povezane v glavnem z drugimi dejavnostmi, ki potekajo po pouku, in da se virus redkokdaj širi po šoli.

»Tako kot lani, nimam dokazov, da bi se virus prenašal v šolskem okolju. Tudi v razredu, kjer je primer pozitivne osebe, se težko pojavi še kakšen primer, ki je po testiranju pozitiven. Prepričan sem, da je šola varen prostor,« je dejal Primož Strani, ravnatelj Izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana, in dodal, da je sicer kolektivno zdravje vedno na prvem mestu in so preventivni ukrepi, ki jih določa zdravstveno podjetje, vedno dobrodošli, če se z njimi lahko prepreči poslabšanje epidemiološke slike.

