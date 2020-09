Na bazovski gmajni so danes v popoldanskih urah počastili 90. obletnico ustrelitve bazoviških junakov – Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča, ki so 6. septembra 1930 padli pod fašističnimi streli. Slovesnost, na kateri so organizatorji našteli kakih 800 udeležencev, je potekala nekoliko drugače kot običajno, saj se je moral vsakdo ob prihodu na gmajno prijaviti.

Novost je bila tudi prisotnost tržaškega župana Roberta Dipiazze, ki se doslej še nikoli ni udeležil septembrske slovesnosti, s katero se slovenska in antifašistična javnost spominjata na štiri junake. V svojem nagovoru je med drugim dejal, da bazoviški junaki »niso teroristi, pač pa sinovi mater in očetov. Bili so ustreljeni,« je povedal tržaški župan. Publika se je odzvala z aplavzom.