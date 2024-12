Nočejo več šol, v katerih omet pada na njihove glave

Približno 1200 dijakov in dijakinj je danes dopoldne z megafoni in transparenti zakorakalo po tržaških ulicah. Potem ko je prejšnji teden na liceju Petrarca v Ulici Tigor kos ometa v eni izmed učilnic padel na dijakinjo in jo lažje poškodoval, je mladina složno zahtevala, naj v šolskih prostorih vlada večja varnost.

Dijake liceja Petrarca so podprli tudi drugi tržaški kolegi. »Skupaj se moramo boriti za našo prihodnost. Kdor je odgovoren za nastali položaj v javnem šolstvu mora prevzeti odgovornost in ukrepati,« so dali vedeti protestniki. Med njimi je bilo kar nekaj dijakov slovenskih višjih srednjih šol. Dijaki znanstvenega liceja Prešeren so nam pojasnili, da se pod ploščicami v učilnicah skriva nevaren azbest.