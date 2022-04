Nočejo več voznikov, ki dirjajo skozi vasi

Če vozniki ne bi tako hitro dirjali skozi vasi, bi bil vsakdan prebivalcev Krasa varnejši in znosnejši. Trditev, ki bi se lahko zdela povsem samoumevna, pa je vse prej kot to. Prošnje v to smer naletijo na gluha ušesa ali vsaj ne na zaželeni posluh. Vzhodnokraška rajonska svetnica Lara Dipace (Demokratska stranka), ki se je že v prejšnjem mandatu angažirala v to smer, je tržaškega župana Roberta Dipiazzo spet pozvala, naj se drži obljube o uvedbi hitrostne omejitve 30 kilometrov na uro v kraških vaseh. V svetniškem vprašanju je zahtevala, naj se namesti nove prometne znake, ki bi voznike opozarjali, naj ne pritiskajo premočno na plin. Pozornost do mimoidočih trenutno ni ravno na dnevnem redu, je prepričana. Uvedba t.i. cone 30 predstavlja eno izmed ključnih točk političnega programa, ki ga zagovarja levosredinska večina s predsednico Nives Cossutta na čelu.

