Policisti so ob enih ponoči oglobili 16 mladih med 16. in 24. letom, ki so priredili žur v stanovanju v Drevoredu XX. septembra. Poklicali so jih drugi stanovalci, ki jih je zmotil hrup. Udeleženci žura, ki so bili povečini pod vplivom alkohola, so kršili ukrepe proti pandemiji. Policisti so jih legitimirali in oglobili.