Nonšalantno kradla v borovem gozdiču

Navidezno sta bila kopalca, v resnici pa sta bila tatova. V borovem gozdiču v Barkovljah sta kradla v nahrbtnikih in torbah, ki so jih kopalci začasno pustili brez nadzora. Eden od dveh je opazoval dogajanje naokrog, drugi pa je nonšalantno stikal po oblačilih in opremi kopalcev. Mimoidoči je posumil o njunem obnašanju in je opozoril patruljo karabinjerjev, ki je bila na kraju za nadzorovanje območja. Karabinjerji so pritekli k moškemu, ki je ravnokar segel v nahrbnik, pri čemer je pobegnil in stekel k pajdašu, plen pa je pustil na tleh. Karabinjerji so ju dohiteli in ustavili. Na kraj so medtem prihiteli še dve patrulji. Tatova so odpeljli v kasarno. Pri sebi sta med drugim imela žepni nož, škarje, lepilni trak in druge pripomočke. Karabinjerji so ugotovili, da gre za 50- in 53-letnega bolgarskega državljana, ki sta že v preteklosti imela opravka s pravico in za katere je kvestor odredil prepoved vračanja v tržaško občino. Oba so aretirali in prepeljali v tržaški zapor.