Norela je in vreščala

Pretekla noč je bila v Ul. della Fornace kar burna. Neka ženska, 48-letna ruska državljanka E.H., se je domov vrnila v poznih večernih urah; imela ga je krepko pod kapo in začela se je nasilno obnašati do partnerke, ki je preplašena poklicala na pomoč policijo. Ko so možje postave posegli, jim besna ženska nikakor ni želela izročiti dokumentov. Hitro se jih je želela znebiti, tako da se je nekoliko umirila in policisti so odšli.

Samo petnajst minut pozneje pa so se morali vrniti, saj je ženska znova norela. V hiši z glavo in pestmi poškodovala neko hišno omaro, ob pogledu na policiste je začela zmerjati še njih. Pospremili so jo v avtomobil, da bi jo odpeljali na kvesturo, kjer pa se je s pestmi in komolci lotila še pleksiglas stekla v njem oz. oken. Odpeljali so jo v katinarsko bolnišnico, kjer pa se je ženska zaklenila v stranišče in histerično vreščala iz njega.

Naposled so jo prijavili zaradi kaljenja nočnega miru ter zaradi upiranja silam javnega reda.