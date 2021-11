Nosečnica in dojenček v boju za življenje

Mediji, tudi državni, so v teh dneh poročali o zgodbi 45-letne Tržačanke, ki se je prejšnji teden okužila z virusom covid-19 med nosečnostjo. Ženska, med drugim prepričana proticepilka, se zdaj bori za življenje na oživljanju v bolnišnici v Veroni, na nitki pa naj bi viselo tudi življenje šestmesečnega bitja, ki ga nosi v sebi. Da ni bil le blag prehlad, je bilo jasno, ko se je ženski po nekajdnevni vročini zdravstveno stanje močno poslabšalo.

Najprej so jo sprejeli v bolnišnici na Katinari, ko pa se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo, so jo nemudoma preselili v bolnišnico Borgo Trento v Verono, kjer so že obravnavali podoben primer. Tržačanka z akutno dihalno odpovedjo in hipoksemijo leži nezavestna in intubirana na intenzivni negi.

Neprofitna organizacija ASM je dogodek označila za enega izmed najhujših od začetka pandemije in zato poziva vse nosečnice, naj se cepijo proti covidu-19, ker tako zaščitijo bodisi sebe kot dojenčka. Številne raziskave – se poudarili – so potrdile, da se protitelesa skozi placento prenesejo tudi na plod, kasneje pa jih novorojenček sesa še z maminim mlekom.