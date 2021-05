Nov morski koš v Sesljanu

V Sesljanskem zalivu, pri pomolu pomorskega kluba Diporto nautico Sistiana, plava od srede spet nov seabin oz. morski koš za odpadke, ki »se hrani« z odpadki na morski gladini in filtrira vodo.

Napredna naprava, ki je najbolj učinkovita v pristaniških vodah, kjer se kopičijo odpadki, in v enem letu zbere do 500 kilogramov plastičnih odpadkov, je dar društva insiVela in družbe Wärtsilä (s pomočjo prispevka regate Cral Insiel).

Podobna morska koša že plavata v naših vodah, in sicer pri Pomolu bratov Bandiera in v naselju Portopiccolo, kjer pomagata pri čiščenju morja.