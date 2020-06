Nov prometni načrt v občini Dolina

Dolinska občinska uprava bo do 31. junija omogočila občanom, da preko ankete posredujejo svoja mnenja in potrebe pri obnovi in izboljšavi občinskega prometnega omrežja.

Po umestitvi nove uprave je s prvim rebalansom proračuna julija 2019 občinski svet namenil sredstva pripravi načrta, ki ga bo izdelala izbrana pisarna Stradivarie. Strokovna služba pa bo pred izdelavo skrbno sledila neposrednim sugestijam prebivalcev, ki dnevno doživljajo cesto in iz prve roke vedo, kje se za najbolj ranljive uporabnike, kot so pešci in kolesarji, skrivajo pasti.

»Glavni cilj prometnega načrta je reševanje vseh tistih težav, s katerimi se dnevno srečujejo prebivalci naše občine. Čeprav območje ni zelo gosto naseljeno, se po njem vije cela vrsta pomembnih prometnic, ki povezujejo občino s širšim tržaškim ozemljem. Največ težav ustvarja prehodni promet, čeprav je tudi po vaških ulicah nevarnosti veliko. Najpogosteje naletimo na prehitro vožnjo tam, kjer bi najraje postavili cono 30,« je povedal odbornik za urbanistiko Davide Štokovac, ki je spomnil, da si je župan Sandy Klun želel novega načrta takoj po izvolitvi, saj je promet ena izmed kritičnih točk občinskega ozemlja.

Z anketo, ki je dostopna na spletni strani občine Dolina in v pristojnem uradu, se obračajo na občane in jih prosijo za konkretno sodelovanje.