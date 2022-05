Nov rekord tržaškega pristanišča

Rast tržaškega pristanišča se nadaljuje, saj je doseglo nov rekord glede prometa s kontejnerji. V mesecu aprilu so v pristanišču našteli skoraj 80.000 kontejnerskih enot TEU, z dvomestno rastjo glede na isto obdobje lani (+45 odstotkov).

Nov rekord predstavlja najvišje mesečno število kontejnerjev, ki so jih prekladali v Trstu, višje tudi kot v obdobju pred pandemijo: teh je bilo za 27 odostotkov več kot aprila 2019, ko so pretovorili 62.315 TEU.

Predsednik pristaniške uprave Zeno D'Agostino je ob tem dejal, da bodo točni podatki za april znani šele v polovici maja, a da je to gotovo mesec, v katerem so premaknili rekordno število kontejnerjev. »Svetovna kriza in pandemija nista ustavili našega pristanišča, ki nadaljuje z rastjo, ne samo s številkami, ampak tudi kot integriran sistem, ki združuje pristanišča, železnico in tovorne terminale v zaledju,« je dejal D'Agostino in spomnil, da so postali zelo reaktivni na težke trenutke. Ker so odzivni, so tudi vedno bolj kompetitivni, je zaključil predsednik.