Nov stop za tramvaj zaradi projektnih pomanjkljivosti

Obnovitvena dela na tramvajski progi stojijo zaradi projektnih pomanjkljivosti. S tem izgovorom so se na včerajšnjem sestanku s predstavniki Občine Trst zagovarjali podjetniki podjetja La Vitale One iz Caserte, ki so bili na javnem razpisu izbrani za izvajalca del. Do sestanka je prišlo, ker je 14. januarja zapadel termin za dokončanje del. Ker izvajalec del v predvidenem roku del ni končal, je na pristojni občinski oddelek poslal prošnjo za 120-dnevno podaljšanje roka. V utemeljitvi so navedli dva razloga: slabo jesensko vreme in slabe epidemiološke razmere.

Zaradi neizpolnjevanja pogodbenih pogojev je Občina Trst pred dnevi zagrozila s prekinitvijo pogodbe, naročnik pa je tudi že zahteval plačilo pogodbene kazni. Še pred tem korakom pa se je želel srečati z izvajalcem del. »Na sestanku smo izvajalcu del, ki prihaja iz Kampanije, razložili, zakaj je obnova tramvajske proge tako pomembna in kakšno vlogo ima tramvaj v kolektivni zavesti Tržačanov. Povedali smo jim tudi, da tudi predstavniki medijev projektu posvečajo veliko prostora in da je nesprejemljivo zavlačevanje del,« je vsebino sestanka opisal vodja občinskega oddelka za infrastrukturna dela Enrico Conte.