Nov svet na odru

Prva polovica sezone 2021-2022 gledališča Hangar v Ulici Pecenco ima zgovoren naslov: Sezona Novega Sveta. Nekoč avtokleparska delavnica, ki je leta 2018 pridobila novo umetniško podobo, bo do decembra gostila enajst predstav in številne delavnice, ples in glasbo, Dantejevo Božansko komedijo v sodobni preobleki, znana imena tržaške gledališke scene in nove obraze.

»Z dejavnostjo smo ponovno začeli že maja in do septembra nastopali predvsem na prostem. Pomagali smo si s skladom za okrevanje gledališke dejavnosti FUS ter podporo italijanskega ministrstva za kulturo in Dežele Furlanije - Julijske krajine, ki nam omogočata začetek nove sezone in delovanje v celoti,« je dejal Marco Palazzoni, član gledališča in igralec, ter dodal, da so v času popolne zapore bili zelo dejavni in ustvarjali nove vsebine.

Umetniški vodja sezone je igralec Fulvio Falzarano, ki želi širiti gledališko umetnost med mladimi. Večeri v Hangarju bodo sicer primerni za vse, ki prisegajo na odrske umetnosti, saj si mladi upravitelji teatra prizadevajo, da bi program zadovoljil čim širšo publiko. Sezono bodo uvedli s pesniško glasbenim večerom posvečenim italijanskim poetom Se me li avessero insegnati così, v ponedeljek, 11. oktobra, ob 19. uri.

»Gledališče Hangar je že od nastanka doživelo več kriznih obdobij, ki niso nikoli bila vezana na odrsko ponudbo ali odziv publike. A prav v trenutkih težave se včasih pokaže prava pot. Pandemija nas ni pokopala, nasprotno. Naša spletna ponudba v času popolne zapore, je bila zelo priljubljena,« je dejala Valentina Milan, predsednica društva Teatro degli Sterpi, ki upravlja Hangarjeve prostore in se med drugim posveča izobraževanju. Med oktobrom in decembrom bodo v sodelovanju s tržaško univerzo namreč ponudili celo vrsto gledaliških tečajev za otroke, mlade in odrasle, baletno šolo, angleško odrsko govorico, eksperimentalno gledališče in jogo. Več informacij na www.hangarteatri.com.