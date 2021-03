Nova faza Starega pristanišča ne prepriča čisto vseh

Staro pristanišče, razlog ponosa tržaškega župana Roberta Dipiazze in njegove ekipe, dobiva vse bolj konkretno podobo. Na začetku marca so s podpisom programskega dogovora med občinsko, deželno in pristaniško upravo formalno ustanovili konzorcij Ursus, ki se bo ukvarjal s trženjem skladišč. Druga faza urbane regeneracije nove mestne četrti je v teku.

Ta teden so bili na potezi tržaški rajonski sveti. Izdati so morali mnenje o ravnokar podpisanem dogovoru. Za oceno načrta in vzdušja smo zaprosili predsednika tistih dveh, ki bosta najbolj od blizu doživljala nov utrip Starega pristanišča. Rajonski svet za Rojan, Barkovlje, Greto, Kolonjo in Škorkljo, kjer prevladujejo svetniki Gibanja petih zvezd in leve sredine, je dokument zavrnil. Januarja 2019, ko so se morali izraziti o glavnih smernicah občine za razvoj pristanišča, so se sicer vzdržali. »Zdelo se je, da bi lahko konec koncev bil korektno zastavljen projekt. Nov programski dogovor pa navaja, da bi kar 70 odstotkov območja uporabili za stanovanjske objekte, kar na začetku sploh ni bilo predvideno,« razlaga predsednica Laura Lisi (G5z).

Povsem drugačnega mnenja je Riccardo Ledi, Ligaš in predsednik rajonskega sveta za Novo mesto, Novo mitnico, Sv. Vid in Staro mesto, kjer sicer dogovor za ustanovitev konzorcija Ursus ni šel povsem gladko skozi in je prodrl z minimalno podporo. Samega Ledija pa je živahno snovanje nove mestne četrti povsem prepričalo: »O načrtu se lahko le pohvalno izrazim. Odkar so območje junija 2017 predali Občini Trst, tu postopoma nastaja pravo mesto v mestu. V zelo kratkem času je iz niča tu nastalo marsikaj in to kljub temu, da nas pandemija pesti že leto dni.«