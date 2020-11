Nova lista Futura se predstavlja

Ponoven zagon turistične dejavnosti, okrepitev infrastrukturnih del, ustvarjanje novih delovnih mest in ovrednotenje starega pristanišča z znanstvenimi inštituti in administrativnimi uradi so le nekateri cilji nove liste Futura, ki se bo na prihodnjih tržaških občinskih volitvah potegovala za vstop v občinski svet. Še pred temi pa bo poskusila navezati zavezništva s podobno mislečimi političnimi skupinami in z njimi poiskati primernega županskega kandidata.

Svoje ideje in načrte, ki jih člani liste še niso oblikovali v politični program, so predstavili na današnjem srečanju za novinarje. Vodilno vlogo v tej listi bosta očitno imela sedanji občinski svetnik Roberto de Gioia in nekdanji politik Franco Bandelli, ki nameravata volivce mobilizirati proti sedanji upravi (hecno za listo, ki se nagiba bolj na desno kot na levo, čeprav so na srečanju poudarili, da ne želijo biti ne na levi ne na desni strani), ki naj ne bi bila uspešna pri izvajanju svojega programa. Tržaška prva moža liste Futura je spremljal tudi idejni vodja deželnega gibanja Regione Futura Ferruccio Saro, ki je brez dlake na jeziku povedal, kakšne napake je pri obvladovanju epidemije novega koronavirusa storila deželna vlada.