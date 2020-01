Nova nesreča v Križu

Nov teden, nova nesreča. Na križišču, kjer je z glavne ceste v Križu mogoče zaviti proti Briščam, se je po pičlem tednu dni od trojnega trka pripetila nova nesreča.

Okrog 12. ure je avto, ki se je s stranske ceste v smeri iz Brišč skušal vključiti na glavno cesto skozi Križ, nekdanjo pokrajinsko cesto št. 1, je zadel mimoidoči avto, namenjen proti Nabrežini. Na kraju so poleg zdravstvenega osebja službe 118 bili policisti in karabinjerji, ki so ugotavljali potek nesreče.