Nova ovira za openski tramvaj

Ko smo že mislili, da bo openski tramvaj naposled ponovno začel voziti prihodnje poletje, je prišlo do nove administrativne ovire, ki bi znala, četudi samo za krajši čas, preložiti predvideni začetek obnavljanja železniške proge. Včeraj je namreč zapadel javni razpis za izbiro izvajalca del, ki bi moral na odseku, kjer je pred tremi leti prišlo do nesreče, namestiti nove pragove in nanje zopet pritrdil tračnice. Od 15 povabljenih podjetij se je na javni razpis odzvalo samo eno podjetje, ki bi bilo pripravljeno prevzeti naročilo v vrednosti 800 tisoč evrov. A zaradi administrativnega zapleta tudi edino zainteresirano podjetje ne bo sklenilo (vsaj trenutno) koncesije z Občino Trst.

Za zaplet je krivo podjetje, ki ga Občina Trst formalno ni povabila na javni razpis za izbiro izvajalca del. To se je pritožilo na Deželno upravno sodišče (TAR), Občini Trst pa očita nepravilnosti pri sestavi javnega razpisa.

In medtem ko se Občina Trst ukvarja s spornimi zadevami, se prevozno podjetje Trieste Trasporti in komunalno podjetje AcegasApsAmga ukvarjata s čiščenjem cestišča ob tramvajski progi in tirov med Trgom Oberdan in Škorkljo. V preteklih dneh so voznike avtomobilov, ki tire redno zamenjujejo za parkirišče, opozarjali na prepoved parkiranja. To prepoved je le malokdo upošteval. Zato so delavci med čiščenjem, ki se je začelo včeraj, trajalo pa bo še danes, morali voziti slalom med jeklenimi konjički ...