Nova postojanka pristaniškega poveljstva v devinskem portiču

Obiskovalci devinsko-nabrežinske obale bodo tudi to poletje na varnem. Občina in tržaško pristaniško poveljstvo sta namreč danes dopoldne podpisala sporazum, s katerim želijo občankam, občanom in turistom ponuditi večjo varnost med kopanjem in zahajanjem na plaže, ki se nahajajo med Križem in Tržičem.

V devinskem portiču, kjer je občina pristaniškemu poveljstvu dala na razpolago manjše poslopje, sta devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta in admiral Vincenzo Vitale podpisala dokument in uradno odprla sezono varnega kopanja.

»Nadaljujemo s tesnim sodelovanjem s pristaniškim poveljstvom,« je srečanje uvedla županja Pallotta in spomnila, da je v svojo upravo vključila resor, namenjen morju, za katerega je pristojen odbornik Massimo Romita. »Morje ima na našem ozemlju temeljno vlogo. Pri nas deluje devet pomorskih klubov, s katerimi sodelujemo pri zaščiti okolja ter organizaciji številnih dejavnosti za otroke in odrasle. Tudi letos v Naravnem rezervatu Devinskih pečin razvijamo projekt Mare Morje Sailing, s katerim otroke in mlade vabimo k okoljsko prijaznemu obnašanju v morskem okolju,« je dodala Pallotta. Z včerajšnjim sporazumom, ki podpisnike obvezuje za tri leta, je občina obogatila seznam dejavnosti, ki jih namenja morju in obali.