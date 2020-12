Nova, prevetrena tržaška konzulta mladih

Bolj kot za ustanovitev gre za nov začetek. Konzulta mladih tržaške občine je namreč že delovala, potem pa je njeno delovanje nekaj časa zamrlo zaradi premajhnega sodelovanja. Pristojna občinska odbornica za mlade Francesca De Santis si je tako ponovno zavihala rokave, da bi organ prilagodila sodobnim časom in bi ta postal zanimivejši za današnje mlajše generacije. V poletnih mesecih se je v ta namen sestala s predstavniki različnih mladinskih društev.

Včeraj je na spletnem zasedanju občinske komisije za kulturo, vzgojne dejavnosti in mladinsko politiko predstavila nov statut prenovljenega telesa. »Glavni cilj je mladim približati svet tržaške občinske uprave, njenih postopkov, pravil in vsega, kar stoji zanjo. Na tej osnovi lahko nastanejo vešči in sposobni bodoči upravitelji. V konzulti bodo sedeli mladi, ki želijo izboljšati življenjske pogoje svojih vrstnikov. Ne gre pa za politični ali strankarski organ,« je razložila. Včlanijo se lahko posamezniki od 16 do 31 let s stalnim ali začasnim bivališčem v tržaški občini. Na spletni strani občine bo na voljo povezava z vso potrebno dokumentacijo. Njeni člani bodo promovirali projekte, dogodke, debate in raziskave za vsestranski razvoj mladih. Njihove potrebe, zahteve in želje bodo približali pristojnim občinskim odbornikom. Delo bo potekalo v okviru petih različnih komisij, ki bodo zadolžene za različna področja. To so: šola, univerza in delo, kultura, šport in prosti čas, zaščita okolja in prihodnjih generacij ter inovacija, enake možnosti in prostovoljstvo ter večji dogodki in turizem. Skupščina vseh članov naj bi se predvidoma sestajala trikrat na leto.