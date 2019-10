Nova prometna ureditev okrog Trga Libertà

Okrog Trga Libertà in pri Ul. Ghega je danes stopil v veljavo nov prometni režim, ki je dokaj spremenil dosedanji potek prometa na omenjenem območju.

Vozniki, ki se po Ul. Ghega vozijo v smeri proti železniški postaji, morajo odslej nekoliko prej odločiti, kam so namenjeni: pri križišču z Ul. Cellini odslej vanjo zavijejo samo vozniki, ki nameravajo peljati naravnost proti Miramarskem drevoredu, in tisti, ki so po Ul. Sant’Anastasio namenjeni v smer proti Ul. Udine. Pred železniško postajo namreč zavoj v levo, to je v smeri proti Korzu Cavour, Trgu Santos in avtobusni postaji, ni več mogoč.

Zadnji del Ul. Ghega oz. odsek od križišča z Ul. Cellini naprej je odslej prevozen samo v smeri proti Trgu Libertà, kar je obratno od prejšnje ureditve. Na omenjenem odseku pa ostaja poseben vozni pas za javni potniški promet. Po Ul. Ghega morajo nadaljevati vsi vozniki, namenjeni proti železniški postaji oziroma Ul. Flavio Gioia, ki prečka Trg Libertà in nadaljuje vzdolž železniške postaje, pa tudi tisti, ki bodo vožnjo nadaljevali proti Trgu Santos ali Korzu Cavour.