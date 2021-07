Nove informacijske table v dolinskem vaškem jedru

Štiri informacijske table bodo od danes zvečer krasile dolinsko vaško jedro in ponujale osnovne informacije o zgodovini dolinske pražupnije Svetega Urha. Pobudnika in organizatorja namestitve tabel sta župnija Dolina in Srednjeevropski inštitut za zgodovino in kulturo Josip Pangerc v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, deželnim nadzorništvom za arhive in s tržaško škofijo. Strokovni del, vključno s pripravo vsebine in oblikovanjem sta pripravila profesor za srednjeveško zgodovino dr. Fulvio Colombo in inšpektor pri deželnem nadzorništvu za arhive Marco Manin.

Dvojezične informacijske table bodo nameščene na zunanji strani cerkvenega obzidja, tako da bodo vidne vsem obiskovalcem Doline. Prva tabla bo posvečena zgodovini cerkvene stavbe dolinske prafare, druga dolinski pražupniji svetega Urha, tretja in četrta pa ponazarjata zgodovino mežnarskega prehoda in dolinskih zvonikov. Informacijske table poleg besedil v slovenskem in italijanskem jeziku bogatijo še izvirni fotografski posnetki in arhivsko gradivo iz arhivov dolinske prafare, rodbine Pangerc, tržaške škofije in diplomatskega arhiva občine Trst.