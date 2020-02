»Nove infrastrukture ne potrebujemo, saj je tu že podobno Margheri«

»Najprej naj izrazim absolutno solidarnost s Kanalci, ki demonstrirajo proti povečanju obsega sežganih odpadkov v Anhovem.« Tako je začel pogovor arhitekt Danilo Antoni, koordinator okoljevarstvene skupine Zdravje in okolje FJK, ki po njegovih besedah združuje od petnajst do trideset članov. Med njimi so tudi geologi, biologi, kemiki in drugi.

»Severni Jadran ne potrebuje dodatne infrastrukture, niti energetske niti pristaniške. Ladij je dovolj. Se pa kdo sprašuje, kaj bo v prihodnosti z infrastrukturo, na primer z naftovodi, ko je ne bomo več uporabljali?« meni Antoni in tako pojasnjuje, zakaj skupina nasprotuje skoraj vsakemu novemu gospodarskemu načrtu. Sam je prepričan, da nove infrastrukture ne potrebujemo, obstoječo pa je potrebno izboljšati, da bo v čim manjši meri ogrožala okolje in zdravje prebivalcev.