Nove kamere za zajezitev razpečevanja drog

Namestitev nadzornih kamer pred višje srednje šole ostaja prioriteta tržaške desnosredinske uprave, ki je v preteklih dneh nadzorne kamere aktivirala tudi pred višjo šolo Da Vinci - Sandrinelli v Ul. Paolo Veronese. Novost sta predstavila tržaški podžupan Paolo Polidori in občinska odbornica za šolstvo Angela Brandi, ki sta prepričana, da je mogoče s pomočjo kamer zmanjševati nasilje med vrstniki in preprečevati razpečevanje drog. Nadzorne kamere so pred meseci že namestili pred višje šole Petrarca, Oberdan, Dante-Carducci in pred srednjo šolo Codermatz. Naložba je Občino Trst stala 51 tisoč evrov, denar pa prihaja iz blagajne ministrstva za notranje zadeve, ki je projektu Varne šole namenil 2,5 milijona evrov.

