Nove linije in vavčerji

Novo šolsko leto je prineslo tudi nekatere nove linije avtobusov tržaškega mestnega prometa in zmanjšano kapaciteto potnikov. Prvi teden je minil brez pretirane gneče, to pa predvsem po zaslugi različnih modelov šolskega pouka, saj se je jutranji pouk marsikje začenjal ob različnih urah. Največja novost so šolske linije avtobusov 55, 56 in 57. Prva povezuje Barkovlje preko Ul. Cantù do Ul. Valerio ob vhodu v svetoivanski park. Druga Milje z istimi ulicami. Linija 57 pa pelje na relaciji Nabrežina - Trg Gioberti pri Svetem Ivanu. Ker gre za linije, ki so namenjene predvsem šolski populaciji, je njihov vozni red zelo omejen: ena vožnja proti šolskim zavodom je predvidena okoli 7. ure zjutraj in ena po pouku.

Kot so sporočili z mestnega prevoznika Trieste Trasporti, so vse te linije prvi teden požele velikanski uspeh. Z njimi se sicer niso peljali samo šolarji, vstop na avtobuse je dovoljen vsem uporabnikom mestnega prevoza, osnovni namen teh linij pa seveda ostaja prevažati šolsko populacijo. Prav zato so z mestnega prevoznika apelirali na občane, naj po možnosti uporabljajo druge linije in tako preprečijo gnečo na avtobusih.

KAJ PA RAZDALJA NA AVTOBUSIH?

Javni potniški promet bi v teh novih okoliščinah moral biti urejen tako, da med potniki in vozniki ne bi prišlo do prenosa bolezni covid-19. Zato je dovoljena 80-odstotna zasedenost avtobusov. In kdo je odgovoren, če ni mogoče upoštevati priporočil in potniki dobesedno slonijo drug ob drugemu? Iz mestnega prevoznika so sporočili, da oni niso pristojni za sprejem ukrepov in odlokov, ampak to počne deželna vlada. Voznikom ni potrebno nadzirati kapacitete avtobusov, saj njihova pozornost mora biti usmerjena na vožnjo in ne na število potnikov. To lahko počnejo organi pregona, ki pa tudi nimajo enostavnega dela, saj bi bilo v primeru preseženega števila potnikov težko določiti, kateri potnik mora izstopiti iz avtobusa. Dolžnost prevozniškega podjetja pa je redno razkuževati a

vozila, so še povedali pri Trieste Trasporti, ki o pravilih na avtobusih potnike obvešča prek infografike na nekaterih postajah in tudi v samih avtobusih.

PIKELC POVEZAN Z NABREŽJEM

Ena večjih novosti je tudi nova linija 64, ki povezuje Pikelc s Trgom Tommaseo na tržaškem nabrežju. Enotni koncesionar Tpl FVG je prisluhnil prošnjam rajonskega sveta za zahodni Kras, ki je večkrat izrazil željo, da bi avtobus peljal do supermarketa Conad. Postajališče so uredili nasproti strelišča, kjer imajo vozniki dovolj prostora za manevriranje.