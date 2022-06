Novi in stari obrazi skupaj za dobrobit občine

»Prisegam, da bom zvesto služil republiki, da bom lojalno spoštoval italijansko ustavo in zakone ter deloval v interesu uprave za blaginjo občine ter njenih občank in občanov.« Z lento potegnjeno čez ramo je novi devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec danes zjutraj tudi slovesno prisegel. V dvorani občinskega sveta v Nabrežini je namreč potekala prva, umestitvena seja nove občinske ekipe: odbornikov in svetnikov – novih in starih obrazov, ki bodo naslednjih pet let kovali občinsko usodo.

Gabrovec je zbranim ponudil programske smernice o načrtovanem delu in projektih v mandatni dobi. Opozoril je na sedem glavnih ciljev, ki jih je ponudil v svoji Zavezi z občani, kot je poimenoval svoj volilni program. »Sedem okvirnih ciljev, ki jih bomo razvili v številne konkretne projekte in jih uresničevali v sodelovanju med občino, društvi, socialnimi skupinami, podjetniki in posameznimi občani in občankami,« je dejal. Kateri so ti cilji, če jih povzamemo? Pozorno poslušanje in izmenjava mnenj, se pravi povezava z ljudmi, javna srečanja in vedno odprta vrata občine, za katero si želijo, da bi postala motiviran in učinkovit »stroj«, ki ga ni strah odprtega dialoga z ostalimi javnimi in privatnimi subjekti. Veliko bodo stavili na promocijo naravne, kmetijske, zgodovinske in kulturne dediščine, ki je osnovni potencial za razvoj turizma in za zaposlovanje – Gabrovec je potrdil, da bo za celo leto 2022 zamrznil turistično takso. Med točkami je kajpak spoštovanje raznolikosti, ki je dodana vrednost in vzajemno bogatenje tu živečih skupnosti; pa še povrnitev življenja v zapuščena poslopja na ozemlju, začenši s šolskimi. Potem sta na seznamu še točki o družbeno-vzgojnih storitvah za družine in skrb za starejše občane ter skrb za nudenje ustrezne varnosti in krepitev mobilnosti.

»Veliko je konkretnih načrtov, ki bodo občino spremenili vse bolj v skupnost. Da bi jih lahko uresničili, prosim za sodelovanje tako vodilno koalicijo kot opozicijo – obema priznavam namreč enako čast in odgovornost do skupnosti, pa čeprav imata v občinskem svetu različno vlogo. Vsem zagotavljam svojo maksimalno razpoložljivost,« je sklenil Gabrovec.