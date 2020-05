Novi koronavirus bo verjetno odpihnil šagre

Poletja na Krasu in v Bregu si marsikdo še do nedavnega ni uspel predstavljati brez vaških šager. Nov koronavirus pa bo verjetno odpihnil tudi cvrčanje čevapčičev in piščanca na žaru, glasno vriskanje otrok, klepet različnih generacij ob kozarcu vina, ples ob glasbi ansamblov ter vse, kar pač sestavlja te priljubljene veselice.

V času pandemije je težko z neizpodbitno gotovostjo napovedati, kaj se bo točno zgodilo. Druga faza je sicer pomenila sprostitev cele vrste strožjih omejevalnih ukrepov. Zbiranje in druženje večjega števila ljudi – kar se pač tradicionalno dogaja na šagrah – pa še vedno nista dovoljena, ker bi ta lahko pomenila eksponenčno rast okužb s covidom-19. Smernic in navodil, kako bi jih lahko alternativno speljali (še) ni. Številni društveni predsedniki in odborniki se tako s težkim srcem odločajo, da se jim bodo po vsej verjetnosti odpovedali. To pa pomeni, da bodo različna športna in kulturna društva ostala brez glavnega vira financiranja oziroma kritja tekočih stroškov, ki jih pač hočeš nočeš imajo tudi vsa nepridobitniška združenja.

Svoja mnenja so nam med drugim zaupali predsednik Športnega društva Zarja Saša Kralj, predsednik Športnega društva Primorec Darko Kralj, predsednik Smučarskega kluba Devin Dario Štolfa in predsednik kulturnega društva Fran Venturini Aleksander Coretti.