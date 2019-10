Novi Lidl bo odprt do poznega večera

Kjer so včasih novinarji ustvarjali dnevnik Il Piccolo, danes prodajajo vroče žemljice, zelenjavo, meso – skratka vse, kar človek lahko najde v marketu, pa še kaj. Pri Sv. Andreju je danes začela delovati peta poslovalnica diskonta nemške verige Lidl. Pred tem so zadnjo, v Ul. Pollaiuolo na Rocolu, odprli pred tremi meseci.

Novi Lidl se razprostira na 1200 m²: razpolaga s 50 pokritimi parkirnimi mesti, dodatnih 30 pa je na odprtem. Diskont bo med ponedeljkom in soboto odprt od 8. do 22. ure, ob nedeljah pa med 8.30 in 20.30.