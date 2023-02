Novi tržaški škof bo Enrico Trevisi

»Sveti oče je imenoval za škofa v Trstu župnika Enrica Trevisija.« Tako so so danes zjutraj sočasno sporočili v škofijah v Cremoni, kjer 60-letni župnik trenutno deluje in v Trstu, kjer je odhajajoči tržaški škof Giampaolo Crepaldi sklical novinarsko konferenco. Trevisi je v pisnem pozdravu nagovoril tudi slovenske vernike.

Tržaško škofijo bo novoimenovani škof Enrico Trevisi prevzel šele čez kaka dva meseca, saj mora šele biti posvečen v škofa. Dotlej jo bo upravljal dosedanji škof Giampaolo Crepaldi.

Enrico Trevisi se je rodil avgusta 1963 v Asoli v pokrajini Mantova. Dokončal je študij moralne teologije v Rimu. V duhovnika je bil leta 1987 posvečen v Cremoni.